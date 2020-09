Brexit: Sefcovic, pronti a usare meccanismi legali davanti a violazioni accordo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue non accetta l'argomentazione secondo cui lo scopo del progetto di legge è quello di proteggere l'accordo del Venerdì Santo (Belfast). In realtà, è del parere che faccia il contrario. Sefcovic ha invitato, quindi, il governo britannico a ritirare queste misure dal progetto di legge nel più breve tempo possibile e comunque entro la fine del mese. Egli ha dichiarato che, presentando questo disegno di legge, il Regno Unito ha seriamente danneggiato la fiducia tra l'Ue e il Regno Unito e spetta ora al governo britannico ristabilire tale fiducia. Sefcovic ha ricordato al governo britannico che il Withdrawal Agreement, l'Accordo di recesso, contiene una serie di meccanismi e rimedi legali per affrontare le violazioni degli obblighi legali contenuti nel testo, che l'Unione europea non esiterà ad utilizzare. (Beb)