Sanità: sindacati, il 16 settembre sarà sciopero nazionale settore privato

- Arriva all'apice la protesta dei lavoratori e delle lavoratrici della sanità privata accreditata in tutta Italia, con lo sciopero nazionale del 16 settembre. Mercoledì prossimo, nel Lazio, ben due presidi dei lavoratori: sotto la sede Aiop e sotto la Regione Lazio. "Il caso unico della mancata ratifica della preintesa sul contratto nazionale, siglata a giugno, a seguito dell'ignobile fuga delle parti datoriali, Aris Aiop in primis, è una vergogna e, nonostante la protesta che ha infiammato ogni regione del Paese per tutta l'estate, non ci sono stati significativi passi avanti. Dopo i tentativi di addossare ai sindacati le responsabilità del mancato rinnovo o peggio quelli di rimettere in discussione la parte economica dell'intesa, le 'aperture' mostrate da Confindustria a Cgil Cisl Uil nei giorni scorsi verso il rinnovo del contratto al momento sono vaghe promesse: andiamo avanti fino allo sciopero. Vogliamo azioni concrete e chiare: subito la convocazione per la sigla definitiva del contratto". Così Giancarlo Cenciarelli, Roberto Chierchia e Sandro Bernardini, segretari generali di Fp Cgil Roma Lazio, Cisl Fp Lazio, Uil Fpl Roma Lazio. "Il Lazio, insieme alla Lombardia, è la regione in cui i servizi sanitari affidati a strutture private in accreditamento hanno il peso maggiore: il 40 per cento dei servizi del Ssr si regge su strutture private, che per la quasi totalità hanno in carico i servizi di riabilitazione e lungodegenza, cui si aggiungono le Rsa, dove agli operatori – quando non si tratta di esternalizzati, precari, partite iva - viene applicato un contratto ancora diverso, anch'esso fermo da 8 anni, e non riconosciuto da Cgil Cisl e Uil per le condizioni al ribasso su salari e diritti che ha sancito", proseguono i segretari generali. (segue) (Com)