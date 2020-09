Sanità: sindacati, il 16 settembre sarà sciopero nazionale settore privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il contratto nazionale della sanità privata, fermo da 14 anni, deve essere l'apripista dei contratti nazionali da rinnovare, in ogni settore, pubblico e privato. Centomila lavoratori in tutto il paese, 25 mila nel Lazio, che hanno subito più dei colleghi del pubblico un maggiore stress organizzativo e di sicurezza in fase di emergenza Covid, partendo da sofferenze di organico, turnazioni, ferie negate, precarietà, aspettano un adeguamento salariale e con esso un riequilibrio di diritti e tutele rispetto ai colleghi del pubblico. Servizio pubblico e dignità del lavoro non possono sottostare a logiche di mero profitto, in un mercato protetto e con risorse dei cittadini", continuano Cenciarelli, Chierchia e Bernardini. "Dai datori di lavoro privati pretendiamo che mettano fine alla vergogna ratificando l'accordo sul Ccnl", rimarcano i segretari. "Alla Regione chiediamo un intervento concreto che, al di là degli annunci non si è ancora visto: via gli accreditamenti a chi non rinnova i contratti e rigore nell'applicazione delle regole. Crediamo che, proprio mentre si negano i diritti dei lavoratori, l'amministrazione regionale non possa avallare il ritorno a quelle convenzioni fra aziende pubbliche e strutture private già responsabili in passato dei disastri della sanità, con profitti garantiti agli imprenditori e gli extra-costi addossati ai contribuenti, come sta avvenendo tra Asl Roma 1 e Villa Betania". (segue) (Com)