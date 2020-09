Sanità: sindacati, il 16 settembre sarà sciopero nazionale settore privato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sarebbe parimenti inaccettabile, inoltre, non eccepire nulla rispetto al comportamento di Villa Ardeatina, che ha disdetto il Ccnl per passare ad un contratto che toglie soldi e diritti, non firmato dal sindacato confederale. Ecco perchè il 16 settembre porteremo la voce dei lavoratori sia dai rappresentanti dei padroni "predoni", sotto la sede Aiop Lazio (via Lucrezio Caro 63, alle 9.00) e sotto la Regione Lazio (alle 13) in due presidi distinti che animeranno la giornata di sciopero nazionale. Mentre si fermeranno i reparti e gli ambulatori delle strutture private, pur causando una giornata di disagio alla cittadinanza, daremo un colpo tangibile alle 'tasche' dei padroni. Il messaggio è chiaro: basta spreco di risorse pubbliche. La salute è di tutti, e il sistema sanitario è unico: a stesso lavoro devono corrispondere stessi diritti", concludono. (Com)