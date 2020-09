Visegrad: premier V4 domani a Lublino, Babis contro presenza dell'opposizione bielorussa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani a Lublino, ci sarà un incontro dei primi ministri del gruppo di Visegrad (Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria). Da quanto ha appreso il portale "Fakty", all'incontro potrebbe partecipare anche la leader dell'opposizione bielorussa, Svetlana Tikhanovskaja, attualmente in visita in Polonia. Il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis, ha però espresso la sua contrarietà alla presenza di rappresentanti dell'opposizione bielorussa al vertice del V4. Stando a quanto riporta l'agenzia di stampa "Ctk", Babis ha dichiarato che è a favore dell'organizzazione di nuove elezioni presidenziali libere in Bielorussia e ha ricordato di aver incontrato a fine agosto la minoranza bielorussa che abita in territorio ceco. Tuttavia, non vuole "intraprendere passi affrettati che non sono in linea con la posizione paneuropea", temendo di "dare carburante alla propaganda del regime" e avere "un effetto controproducente". (Vap)