Roma: presidente Municipio VIII, non lasciamo da solo lo sport nella Capitale

- I Centri sportivi municipali "rappresentano nella nostra città un bene di straordinario valore per la garanzia di una offerta sportiva di base pubblica e diffusa sul territorio. Centinaia di realtà permettono in particolare ai nostri ragazzi e ragazze di entrare nel mondo dello sport, coltivare il benessere individuale e della comunità". Lo dichiara, in una nota, il presidente del Municipio Roma VIII, Amedeo Ciaccheri. "In queste ore di intenso lavoro per la riapertura delle scuole, - aggiunge - non possiamo dimenticare realtà territoriali che occupano centinaia di posti di lavoro a Roma. Un valore da non disperdere, pressoché dimenticato dalla Giunta Raggi che non ha considerato, ancora una volta, l'apertura di una cabina di regia coordinata tra Municipi, Campidoglio e Ufficio scolastico regionale per dare garanzie alle scuole e assieme alle società sportive. Nelle prossime settimane potrebbero essere decine le palestre che rimarranno chiuse, facendoci precipitare indietro di anni rispetto al modello di Scuola Aperta (ancora da realizzare), cuore nevralgico di una comunità territoriale, durante e dopo l'orario di lezione. Di fronte a questo grave rischio, non possiamo lasciare solo il mondo dello sport". (Com)