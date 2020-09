Lazio: in consiglio la relazione della giunta su attività europea 2019 Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il Consiglio regionale del Lazio "ha approvato oggi quattro risoluzioni riguardanti la politica europea della regione Lazio. L'approvazione degli atti di indirizzo si è avuta al termine di una seduta in cui l'assessore al bilancio ha illustrato la relazione informativa della giunta al Consiglio regionale sulla partecipazione della Regione alle Politiche dell'Unione europea, adottata dalla Giunta regionale con Decisione n. 37 del 7 luglio 2020. Al termine della presentazione di tale relazione, prevista ai sensi dell'articolo 11 della L.R. 9 febbraio 2015, n. 1, si è svolto un dibattito d'Aula sui temi e i dati esposti nella relazione in questione". "Il primo dei quattro atti di indirizzo approvati - spiega una nota - impegna il presidente della Regione e la Giunta a porre in essere una serie di adempimenti ed attività, tra cui soprattutto l'adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Ue, l'informazione periodica al Consiglio sull'attuazione degli atti dell'Unione e sulle eventuali procedure di infrazione, il monitoraggio della legislazione statale di recepimento dell'Unione europea, la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito dei programmi operativi regionali 2014-2020 e altre incombenze ancora. Il secondo atto di indirizzo riguarda l'impegno ad implementare il personale impiegato sia nell'ufficio Europa a Bruxelles che nelle sedi regionali con incombenze riguardanti i fondi europei; inoltre ad incentivare la partecipazione della Regione e del Consiglio alle iniziative dell'Unione. Le altre due risoluzioni riguardano, la prima, l'impegno per Presidente e Giunta a dare priorità, nell'ambito degli obiettivi europei, a una serie di temi, tra cui la messa in sicurezza del territorio, la ricostruzione delle aree terremotate, la manutenzione delle infrastrutture idriche e della rete viaria, le bonifiche dall'inquinamento e la realizzazione di infrastrutture digitali. L'ultimo atto riguarda invece principalmente l'impegno a garantire l'accesso alla banda larga in tutta la regione Lazio".