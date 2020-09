Lazio: in consiglio la relazione della giunta su attività europea 2019 Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dettagliata relazione che era stata illustrata dall'assessore in apertura "è articolata in cinque sezioni, come previsto dalla stessa legge 1 del 2015, all'articolo 11: la prima riguarda le attività svolte dalla Regione in ambito nazionale ed europeo, la seconda lo stato di conformità dell'ordinamento regionale rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione, la terza lo stato di avanzamento dei programmi e dei progetti di collaborazione finanziati dai fondi europei, la quarta lo stato di avanzamento dei programmi finanziati dall'Ue a gestione diretta, la quinta gli orientamenti e le priorità della Giunta per il 2020. Con riferimento in particolare ai fondi (sezione III), l'assessore ha detto che per quanto riguarda il programma di sviluppo rurale nel 2019 si è avuto un incremento della capacità di impegno fino all'83 per cento e nel 2020 si prevede di impegnare la totalità delle risorse; positivo, secondo l'assessore, anche l'andamento del programma operativo regionale del Fondo sociale europeo. Con riferimento invece alla sezione IV, l'assessore ha rilevato la partecipazione della regione a numerosi progetti europei internazionali. Relativamente infine alla sezione V, i due punti rilevanti sono l'attività della Regione Lazio nell'ambito del Comitato delle regioni, attraverso la persona dello stesso assessore, e la partecipazione alla fase ascendente, attraverso l'esame del programma di lavoro della Commissione europea". (segue) (Com)