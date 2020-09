Lazio: in consiglio la relazione della giunta su attività europea 2019 Regione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli interventi dei consiglieri al dibattito seguito all'illustrazione della relazione, "i temi principali emersi sono stati quelli della necessità di garantire un proficuo impiego dei fondi ingenti che si prevede arrivino alla Regione, in conseguenza del reindirizzamento di risorse scaturito dalle necessità imposte dalla strategia di lotta al Covid 19; da parte della maggioranza, si è sottolineato come la relazione dell'assessore sia stata completa e si è enfatizzato il ruolo delle istituzioni europee a sostegno dei popoli, mentre, da parte dell'opposizione, si è avanzato qualche dubbio sulle reali capacità di impiego oculato dei fondi europei e anche la relazione dell'assessore è stata giudicata fin troppo analitica per facilitare una reale comprensione dei temi e partecipazione ad essi da parte del Consiglio. Comune la preoccupazione di uscire da un dibattito che troppo spesso è ideologico, è stato detto, per cercare soluzioni che consentano in concreto di fronteggiare la crisi attraverso un utilizzo oculato dei fondi", conclude la nota. (Com)