Migranti: Merkel, non è possibile essere soddisfatti da politica Ue che non c'è

- Non è possibile essere soddisfatti dalla politica dell'Ue per i migranti, “che non c'è”. La Germania intende utilizzare il suo semestre di presidenza del Consiglio dell'Ue per fare progressi in tale settore. È quanto affermato dalla cancelliera Angela Merkel, a seguito dell'incendio che ha devastato il campo profughi allestito dalla Grecia a Moria, sull'isola di Lesbo nel Mar Egeo. A tal riguardo, Merkel ha evidenziato di aver concordato con il presidente francese Emmanuel Macron di accogliere nell'Ue 400 minori non accompagnati da Moria. La cancelliera tedesca ha, infine, ricordato che la Germania ha già accolto dai campi profughi della Grecia più di 460 bambini non accompagnati e malati, con i loro familiari più stretti, (Geb)