Milano: Pd chiede sconto del 40 per cento sulla Tari per attività colpite da lockdown

- Il gruppo consiliare del Pd a Milano ha depositato oggi un emendamento alla delibera sulla tariffa della Tari, per portare lo sconto sulla parte variabile della tassa dei rifiuti per le attività colpite dal lockdown dal 25 al 40 per cento. Il testo chiede anche di esentare dalla Tarig (Tassa rifiuta giornaliera) le occupazioni temporanee di suolo pubblico, che già sono state esentate dal pagamento della Cosap, per favorire la ripartenza degli esercizi commerciali dopo la chiusura causata dalla crisi sanitaria. "Una manovra - spiega il capogruppo dem a Palazzo Marino e primo firmatario dell'emendamento, Filippo Barberis - che nel complesso vale più di 16 milioni di euro e che intende rispondere con forza alle grandi difficoltà che moltissime attività commerciali stanno affrontando. Una scelta non scontata, viste le difficoltà finanziarie del Comune, ma fortemente voluta dal Partito democratico e dalla maggioranza". "Una misura - conclude Barberis - che abbiamo costruito evitando ogni previsione di aumento nei prossimi anni su tutte le tariffe Tari perché le risorse a copertura saranno recuperate dalla lotta all'evasione proseguendo i positivi risultati di recupero di questi anni".(Rem)