Ue: Villarosa (M5s), con fondi europei estendere superbonus, market place pubblico e bonus facciate

- Le risorse del Recovery fund rappresentano un’importante occasione di rilancio dell’economia nazionale e tutti i progetti dovranno essere selezionati meticolosamente: ho chiesto un incontro al presidente Conte e ai ministri Gualtieri e Amendola per rappresentare l’opportunità di rendere a regime, o quantomeno confermare per almeno tre anni, il superbonus 110 per cento ed il bonus facciate. Così in una nota il sottosegretario di Stato Alesso Villarosa. “Altra importante opportunità potrebbe essere l’estensione della disciplina del superbonus 110 per cento anche alla Pubblica amministrazione e, soprattutto, alle micro e piccole imprese, consentendo così di ammodernare il patrimonio edilizio pubblico ed aziendale: ritengo necessario anche valutare la costituzione di un market place digitale, partecipato dallo Stato, per promuovere la diffusione del prodotti Made in Italy nel mondo”, ha detto. Come da sempre sostenuto, ha aggiunto, il rilancio dell’economia nazionale “non può prescindere dalla predisposizione di un incentivo, articolato in una componente di finanziamento ed una di fondo perduto, non solo atto alla nascita di nuove aziende, ma allo sviluppo di attività già esistenti”. (Com)