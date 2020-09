Italia-Ue: Del Re a colloquio con Urpilainen, focus su presidenza G20 e lotta a Covid-19 nei Paesi in via di sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re, ha avuto una conversazione telefonica con la commissaria europea per i Partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, per fare il punto sull’agenda della presidenza italiana del G20 nel 2021 in materia di cooperazione allo sviluppo. Lo riferisce la Farnesina in una nota, secondo cui durante il colloquio spazio è stato anche dedicato al tema dei rapporti tra Unione europea ed Africa. “In questi tempi complessi, la cooperazione internazionale si conferma come lo strumento principale a nostra disposizione per affrontare le tematiche globali. Il multilateralismo efficace è la strada da seguire e come prossima presidenza del G20 siamo coscienti della responsabilità che l’Italia avrà nel promuovere gli sforzi multilaterali”, ha detto la viceministra al suo interlocutore. “L’Agenda 2030 e l’accordo di Parigi, in questa prospettiva, continuano a rimanere i pilastri fondamentali della nostra azione”, ha aggiunto. “Credo che il G20 possa essere un foro internazionale rilevante per definire misure che assicurino che i Paesi vulnerabili siano parte della ripresa socio-economica”, ha proseguito Del Re. “Nell’agenda di sviluppo della nostra presidenza, la gestione della pandemia nei Paesi in via di sviluppo sarà tra le priorità. Intendiamo approfondire le discussioni del G20 sui finanziamenti allo sviluppo sostenibile, in particolare su strategie innovative che includano nuovi attori”, ha concluso Del Re. (Com)