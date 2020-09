Usa: il 62 per cento dei cittadini teme autorizzazione anzitempo dal vaccino anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 62 per cento dei cittadini statunitensi crede che le pressioni politiche esercitate dall’amministrazione del presidente Donald Trump porteranno l’Agenzia per gli alimenti e i medicinali (Fda) ad affrettare troppo i tempi per l'autorizzazione di un vaccino contro il Covid-19. Lo rivela un sondaggio condotto tra il 28 agosto e il 3 settembre dalla Kaiser Family Foundation e pubblicato oggi dall'emittente satellitare "Cnn". Gli intervistati convinti di questo scenario sono più donne che uomini e, a livello di appartenenza politica, sono l’85 per cento tra gli elettori democratici, il 61 per cento tra gli indipendenti e il 35 per cento tra i repubblicani. L’81 per cento del campione analizzato ritiene comunque che il vaccino non sarà pronto prima della tornata elettorale del prossimo 3 novembre. Qualora sia disponibile, il 54 per cento degli intervistati ha manifestato il proprio scetticismo, affermando che non si sottoporrebbe alla vaccinazione. (Nys)