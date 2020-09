Egitto: aperte il 17 settembre le candidature per le elezioni parlamentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Egitto saranno presto aperte le candidature per le elezioni parlamentari previste nel 2021, probabilmente a gennaio. Lo ha detto oggi in conferenza stampa Ibrahim Lashin, capo dell'Autorità elettorale nazionale (Nea). I candidati inizieranno a presentare le loro domande dal 17 settembre al 23 settembre. Questo avviene pochi giorni dopo che il presidente Abdel Fatah al Sisi ha ratificato una legge che ridefinisce le circoscrizioni elettorali del paese per le elezioni della Camera dei rappresentanti, uno dei due rami del parlamento egiziano. La legge, approvata dal parlamento del Cairo lo scorso agosto, prevede che ci siano 143 circoscrizioni per il sistema di candidatura individuale e quattro per il sistema di liste chiuse: le circoscrizioni per le candidature individuali sono ripartite fra i 27 governatorati dell’Egitto. Ai sensi dell'articolo 46 della Costituzione, il mandato della Camera dei rappresentanti è di cinque anni, a partire dalla prima riunione che si è tenuta il 10 gennaio del 2016. (Cae)