Lazio: undici mozioni approvate dal consiglio regionale

- In una successiva seduta del Consiglio regionale del Lazio, dedicata alle mozioni, sono stati approvati 11 atti di indirizzo, su temi di vario tipo, e respinti altri tre. Sanità, richiesta dello stato di calamità per la tromba d'aria a Viterbo, scuola, ambiente, attività produttive e altri ancora sono gli argomenti degli atti di indirizzo approvati. "Tre mozioni approvate - si legge in una nota - sono a tema sanitario: una mozione impegna il Presidente della Regione a farsi carico del 50 per cento dei costi per il rinnovo dei contratti nella sanità privata, per le strutture private accreditate che applicano il Cnnl sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; un altro atto di indirizzo impegna la Giunta ad approvare nel piano sanitario regionale i finanziamenti necessari per la realizzazione di un ospedale nel territorio di Ladispoli e Cerveteri. Un'altra mozione impegna invece il Presidente e la Giunta ad attivarsi per il finanziamento di 9000 borse di studio per la specialistica medica e a realizzare a regime il finanziamento di 9000 borse l'anno, onde riportare il rapporto tra laureati in medicina e borse di specializzazione a 1/1". (segue) (Com)