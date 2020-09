Lazio: undici mozioni approvate dal consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre due delle mozioni approvate, prosegue la nota, "riguardano la tromba d'aria abbattutasi nel comune di Viterbo nei giorni del 30 e 31 agosto 2020 e chiedono, con un dispositivo sostanzialmente identico, lo stato di calamità per quel comune e indennizzi per le aziende danneggiate. Le interrelazioni tra tematiche ambientali ed economiche sono al centro di altri due atti di indirizzo approvati: una mozione impegna presidente e Giunta ad attivarsi per predisporre piani di intervento per accedere ai finanziamenti di cui al Just Transition Mechanism, piano europeo per sostenere la fuoriuscita dalla dipendenza dai combustibili fossili delle economie dei territori che più ne soffrono, come quello di Civitavecchia citato in premessa dell'atto di indirizzo. Un'altra mozione impegna invece il Presidente della Regione a istituire una cabina di regia interassessorile che coordini le attività da portare avanti per incrementare la competitività della regione Lazio nel campo della produzione e utilizzo dell'idrogeno". (segue) (Com)