Lazio: undici mozioni approvate dal consiglio regionale (3)

- Una ulteriore mozione "impegna il presidente e la Giunta a sostenere e organizzare ogni iniziativa per celebrare il centenario della nascita di Nilde Iotti e promuoverne la conoscenza; un'altra mozione impegna il Presidente e l'assessore al Lavoro e formazione ad adottare una serie di misure per scongiurare l'aggravarsi della crisi per le scuole paritarie, sia per garantire la libertà di scelta delle famiglie che per scongiurare un effetto domino anche sulle scuole statali. Una mozione impegna invece il presidente e la Giunta a istituire un tavolo presso la Regione per favorire il ricorso agli strumenti di partenariato pubblico privato da parte dei soggetti interessati, per conseguire una più alta efficienza produttiva e gestionale. Infine, un ultimo atto di indirizzo impegna il Presidente e la Giunta ad adottare i provvedimenti necessari per inserire il comune di Rocca di Papa in una zona franca urbana (si tratta, come è spiegato in premessa, di aree infracomunali dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per le piccole e medie imprese). Respinte invece dall'aula tre mozioni, una sullo sgombero del campo nomadi di Castel Romano, al termine di un dibattito scaturito dalla presentazione di quattro emendamenti, di cui due erano stati anche approvati dall'Aula. Le altre due mozioni respinte riguardavano una la richiesta di annullamento dell'ordinanza che introduce l'obbligo di vaccinazione antinfluenzale per il personale sanitario e gli ultrasessantacinquenni, l'altra l'istituzione di contributi per le coppie di futuri coniugi". (Com)