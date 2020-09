Fisco: Proietti (Uil), estendere meccanismi ritenuta per contrastare evasione Iva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contrastare l'evasione dell'Iva la Uil propone di estendere i meccanismi di ritenuta alla fonte per molte attività del lavoro autonomo, introducendo il versamento diretto da parte di chi beneficia della prestazione professionale. Così in una nota Domenico Proietti, segretario confederale Uil. “Questa è la via maestra per cedere la maglia nera che l'Italia ancora possiede in Europa sull'evasione dell'Iva, come certificato dall'ultimo rapporto della Commissione europea, secondo cui ben 35,4 miliardi sono stati sottratti alle casse dello Stato nel 2018”, ha detto, sottolineando la necessità di “mettere fine a questo scandalo che non può più essere tollerato dai cittadini che fanno il loro dovere con il fisco”. (Com)