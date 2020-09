Libia: Noc esprime preoccupazione per sicurezza giacimento petrolifero di Sharara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Oil Corporation (Noc), compagnia petrolifera della Libia, è “profondamente preoccupata” per la continua esposizione del giacimento di Sharara, gestito dalla Akakus Oil Operation Company, a “violazioni” che minacciano le vite dei suoi impiegati e la sicurezza delle sue strutture. Il riferimento è a un episodio verificatosi domenica 6 settembre, quando “vari individui in uniforme militare” sono entrati nel giacimento e hanno minacciato il gestore del campo, oltre a “occupare le case dei lavoratori e altre proprietà private, trascurando le misure di sicurezza imposte contro il coronavirus”. Gli esponenti del gruppo armato, riferisce la Noc, si sono rifiutati di identificare se stessi e l’autorità per conto della quale operavano. Sempre domenica 6 settembre, prosegue la compagnia libica, una struttura produttiva del campo di Sharara è stata coinvolta in una sparatoria che ha causato la morte di un individuo armato e il ferimento di un altro. “Le autorità stanno ancora indagando”, prosegue la Noc. In un altro incidente, un altro gruppo di persone ha sottratto un trasformatore elettrico da un pozzo del campo petrolifero oltre ai cavi del pozzo, causando un danno infrastrutturale e ritardando ulteriormente la ripresa della produzione a Sharara. Secondo il presidente della Noc, Mustafa Sanalla, “la riforma della sicurezza delle nostre strutture petrolifere dev’essere la principale priorità. Queste violazioni continue della sicurezza mettono in pericolo le vite dei lavoratori e mettono a rischio l’infrastruttura, che è il cuore pulsante dell’economia libica”. (Lit)