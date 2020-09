Coronavirus: Del Re, Italia promuove risposta globale coordinata alla pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra, Emanuela Del Re, ha partecipato alla prima riunione del costituendo "Facilitation Council" dell'Acceleratore Act - Access to Covid-19 Tools, convocata dalla presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen e dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom. Lo riferisce la Farnesina. L'Acceleratore Act è la piattaforma di collaborazione internazionale strutturata per l'accelerazione di ricerca, sviluppo ed equa distribuzione universale di strumenti di diagnostica, terapia e del futuro vaccino anti-Covid-19, sorta lo scorso 24 aprile anche su impulso italiano. Il "Facilitation Council" rappresenta l'organo di governance politica dell'Acceleratore nonché principale foro di coordinamento, discussione e decisione per gli aspetti rientranti nel suo mandato. Nel suo intervento, la vice ministra ha sottolineato come l'Italia abbia costantemente promosso una risposta globale coordinata alla pandemia e siamo stati tra i primi Paesi a richiedere la creazione di un'alleanza internazionale, come proposto dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, per favorire la ricerca e la distribuzione equa di un vaccino. (segue) (Com)