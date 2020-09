Coronavirus: Del Re, Italia promuove risposta globale coordinata alla pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Italia ha fermamente sostenuto la mobilitazione globale dell'Acceleratore Act e, per confermare il nostro pieno impegno, contribuiremo con fondi addizionali che porteranno il complessivo contributo italiano all'accesso equo ai vaccini per tutti, a oltre 100 milioni di dollari", ha annunciato la vice ministra. "Il multilateralismo efficace guidato dalla cooperazione internazionale e dalla solidarietà è il migliore strumento che possediamo per raggiungere l'obiettivo di un accesso equo a strumenti salvavita a tutti e ovunque", ha concluso Del Re, assicurando il pieno impegno italiano anche nella prossima presidenza del G20, "laddove manterremo prioritari la risposta alla pandemia, la salute globale e il sostegno all'Acceleratore Act". (Com)