Governo: Cdm rinuncia a impugnativa di una legge regione Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri di oggi ha deliberato la rinuncia all'impugnativa della legge della regione Piemonte n. 17 del 09/04/2019, recante: "Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo", in quanto la Regione, con successiva legge regionale, ha modificato le disposizioni impugnate adeguandole alla normativa statale di riferimento, nonché la rinuncia parziale all'impugnativa della legge della regione Basilicata n.11 pubblicata sul B.U.R n. 26 del 29/06/2018 recante "Collegato alla Legge di stabilità regionale 2018", in quanto talune disposizioni impugnate sono state sostituite da una successiva legge della Regione. (Com)