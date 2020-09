Lombardia: Scurati (Lega), valutare nuove richieste di accreditamento per medicina sportiva per venire incontro a esigenze famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La mia mozione, accolta dall'assemblea lombarda, permetterà l’aggiornamento degli elenchi delle strutture mediche accreditate e contrattualizzate per il rilascio dei certificati di medicina sportiva agonistica, un registro regionale fermo da molti anni. Una revisione necessaria per una presenza più capillare sul territorio, dando anche spazio alle nuove strutture all'avanguardia, andando cosi maggiormente incontro alle famiglie in termini anche di un maggiore risparmio. Così Silvia Scurati, consigliere regionale della Lega, ha accolto con soddisfazione il voto in aula con cui la giunta regionale si impegna a una revisione del Registro Regionale delle strutture accreditate e contrattualizzate per la medicina sportiva. “In Lombardia il numero di persone che praticano attività sportiva è aumentato esponenzialmente dal 20 al 36% negli ultimi 15 anni secondo i dati del CONI: la Lombardia è la regione d’Italia con il più alto numero di atleti, quasi 850mila pari al 20 per cento del dato nazionale, 9.500 società sportive e 150mila operatori sportivi mentre sono 13 mila gli impianti sportivi”, ha concluso Silvia Scurati. “Numeri importanti che confermano una vocazione tipicamente lombarda allo sport ma che necessità di sempre puntuali aggiornamenti e modernizzazione di ogni sua singola parte”. (Com)