Norvegia: premier Solberg, il governo considera di rafforzare le misure restrittive

- Il governo norvegese considera l'eventualità di rafforzare le misure restrittive per contenere la diffusione del coronavirus. Lo ha detto oggi la premier della Norvegia Erna Solberg, nel corso di una conferenza stampa. "Il governo sta considerando misure più stringenti. Nel caso in cui cresca il numero di infezioni senza tracciamento o nel caso dell'esplosione di focolai impossibili da contenere, rafforzeremo le restrizioni a livello locale, regionale o nazionale", ha dichiarato Solberg. Secondo i dati dell'Istituto norvegese di salute pubblica, nell'ultima settimana la Norvegia ha registrato 738 nuovi casi, il più alto numero settimanale dall'inizio di aprile, per un totale di 11.746 infezioni e 265 morti. Come anticipato da Solberg, in futuro il numero di persone che potranno partecipare ai raduni pubblici potrebbe passare dagli attuali 200 a 50, e il massimo concesso agli eventi privati potrebbe essere ridotto a 5-10 persone dalle attuali 20. La premier ha detto che anche le Università, che hanno riaperto in presenza ad agosto, potrebbero tornare alle lezioni da remoto. (Sts)