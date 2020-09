Cinema: Barbera, Mostra Venezia vista dall'estero come esempio per ora unico, speriamo ripetibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cosa più gratificante è che dall’estero stanno guardando a Venezia come "ad un esempio per ora unico, speriamo ripetibile, per realizzare di nuovo eventi in sicurezza". Lo ha detto il direttore della Mostra del Cinema di Venezia, Alberto Barbera, a margine della premiazione di "Ridateci i soldi", la simpatica iniziativa a cura di Gianni Ippoliti e del Codacons durante la quale il pubblico del festival lascia su una bacheca messaggi divertenti, talvolta provocatori, sull'evento in generale. In merito ai rischi legati al Covid-19, Barbera ha osservato: "Prima di partire abbiamo lungamente riflettuto e soprattutto ragionato sulle modalità in cui la Mostra si poteva fare. Abbiamo, quindi, costruito un percorso di sicurezza rigidissimo, con dei protocolli discussi ripetutamente con le autorità sanitarie locali, regionali, che tenevano conto dei decreti ministeriali nazionali. Un margine di imprevedibilità c’era - ha spiegato il direttore della rassegna -, per fortuna non è successo nulla finora, speriamo sia cosi fino alla fine del festival". Barbera si è detto, poi, "particolarmente felice" per la qualità dei film. "E’ stata apprezzata moltissimo", ha sottolineato, "nessun film - cosa abbastanza rara - è stato giudicato del tutto inadeguato alla Mostra. La stragrande maggioranza dei partecipanti ci chiede di mantenere il sistema di prenotazione delle pellicole perché garantisce il posto, elimina le code, consente di programmare le visioni. Se torniamo ad un festival normale con numeri molto più grandi di quelli di quest’anno - ha concluso sempre Barbera -, bisognerà forse adattare il sistema di prenotazione anche a condizioni diverse. Ci stiamo ragionando, lo faremo sicuramente dopo la Mostra per capire se e come si può fare". (Rin)