Polonia: divieto voli internazionali, Francia potrebbe essere inserita nella nuova lista di destinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I paesi per i quali la Polonia prevede il divieto di voli internazionali in relazione alla pandemia di coronavirus potrebbero ridursi a 31 e tra le novità in elenco compare la Francia. Lo rende noto oggi il viceministro delle Infrastrutture polacco, Marcin Horala, precisando però che il testo è ancora in esame e non è stato ancora approvato. La nuova lista pubblicata oggi è infatti relativa al divieto che entrerà in vigore tra il 16 e il 29 settembre. Il divieto attuale, in vigore dal 31 agosto, coinvolge una lista di 44 paesi, tra i quali Argentina, Brasile, Israele, India, Spagna, Malta, Sudafrica, Romania e Stati Uniti. (Vap)