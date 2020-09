Ue: Lagarde (Bce), tutti gli indicatori mostrano che Pepp ha funzionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti gli indicatori mostrano che il programma di emergenza della Banca centrale europea (Bce) per l'acquisto di titoli di Stato dei paesi membri dell'Eurozona, volto a far fronte alla crisi del coronavirus (Pepp), ha funzionato. È quanto affermato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso della conferenza stampa che ha tenuto al termine della riunione odierna del Consiglio direttivo dell'autorità monetaria europea. Durante l'incontro, è stato deciso di mantenere invariati i tassi di interesse e i programmi di acquisto di titoli della Bce. A tal riguardo, Lagarde ha osservato: “Come sempre, guardiamo a efficacia ed efficienza del programma. Se osserviamo l'impatto del Pepp, possiamo soltanto riconoscerne efficacia ed efficienza”. Secondo la presidente della Bce, “tutti gli indicatori” mostrano che l'iniziativa “ha funzionato” ai fini della “stabilizzazione delle condizioni di finanziamento e dei rischi di frammentazione”. Per tale motivo, ha concluso Lagarde, il Consiglio direttivo della Bce ha deciso di “mantenere la politica monetaria accomodante e, nelle circostanze attuali, è molto probabile che l'intera dotazione del Pepp venga utilizzata allo scopo di sviluppare tale politica”.(Geb)