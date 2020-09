Speciale infrastrutture: Spagna: MasMovil lancia servizio di prova 5G in 15 città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia telefonica MasMovil ha annunciato oggi il lancio di prova del servizio mobile 5G in 15 città spagnole. In questo modo, i quattro principali operatori spagnoli dispongono già di questa tecnologia di nuova generazione. Vodafone aveva lanciato il servizio nella primavera del 2019, mentre nei giorni scorsi si sono unite Telefonica e Orange. Le città in cui sarà disponibile inizialmente sono: Alicante, Alcobendas, Almeria, Avila, Barcellona, Hospitalet de Llobregat, Huesca, Jaen, Madrid, Malaga, Melilla, Orense, Salamanca, Siviglia e Valencia. (Spm)