Speciale infrastrutture: antitrust tedesca esamina accordo Deutsche Telekom-Vodafone per espansione rete

- L'Ufficio federale per il contrasto ai cartelli industriali (Bkarta) della Germania sta esaminando l'accordo tra le compagnie di telecomunicazioni Deutsche Telekom e Vodafone che mira a espandere in maniera congiunta la rete per i cellulari in Germania. “Al momento, siamo in contatto con le parti coinvolte nella cooperazione e altri attori del mercato”, ha dichiarato al quotidiano “Handelsblatt” il presidente del Bkarta, Andreas Mundt. A febbraio scorso, Deutsche Telekom e Vodafone hanno annunciato che avrebbero collaborato al fine di ampliare la rete in 4 mila località in regioni della Germania con scarsa ricezione per telefoni cellulari. Le due società intendono, quindi, condividere lo sforzo e concedersi reciprocamente l'accesso alle posizioni. Il Bkarta vuole ora verificare se l'intesa tra Deutsche Telekome Vodafone possa creare svantaggi per i concorrenti come Telefonica o 1 & 1 Drillisch. Come evidenziato da Mundt, “in genere” il Bkarta accoglie con favore la cooperazione per migliorare la copertura della rete, “a condizione che serva a ottenere vantaggi per i consumatori, sia necessaria a tale scopo e non elimini la concorrenza”. Tuttavia, questa collaborazione potrebbe avere conseguenze negative, “se non è aperta a terzi operatori di telefonia allo stesso modo e ciò li pone in una posizione di svantaggio competitivo”. Il presidente del Bkarta ha quindi avvertito: “Se una tale preferenza reciproca per Telekom e Vodafone ha un effetto di preclusione e rende più difficili i progressi competitivi da parte degli altri fornitori, vi è il rischio di una riduzione della concorrenza a medio e lungo termine, che a sua volta porta a svantaggi per i consumatori”. (Geb)