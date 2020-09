Speciale infrastrutture: Patuanelli, vedo società delle reti con dentro anche altre tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Parlando in audizione alla Camera sul progetto della rete unica, il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha spiegato che vede "una società delle reti e delle tecnologie con all'interno non solo la fibra ma anche il 5G e le altre tecnologie che consenta in un mercato regolato la parità di accesso agli operatori e che preveda la possibilità di conferimento di asset agli altri operatori".