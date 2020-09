Milano: Consiglio comunale riprende in presenza con minuto di silenzio per vittime Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via pochi minuti fa il primo Consiglio comunale di Milano dopo l'interruzione per la pausa estiva. Si tratta della prima seduta convocata in presenza, dopo sei mesi di riunioni telematiche a causa dell'emergenza sanitaria. L'ultima volta che i consiglieri si sono ritrovati a Palazzo Marino, infatti, risale al 4 marzo 2020. I rappresentanti dei cittadini sono stati distanziati tra loro, occupando l'intera aula consiliare, inclusi i posti riservati alla stampa e ai cittadini. In aula è presente anche il sindaco Giuseppe Sala. Prima della seduta una delegazione del Consiglio comunale, insieme al primo cittadino e all'assessora Roberta Cocco (Servizi civici) si è ritrovata al campo 87 del Cimitero Maggiore della città per commemorare le vittime della pandemia, a cui l'aula ha dedicato un minuto di silenzio prima dell'inizio dei lavori. "Oggi siamo contenti di tornare in quest'aula, un simbolo della democrazia cittadina e condividiamo con tante persone l'esperienza di provare a tentare di avviare una fase di nuova normalità. Lavoreremo in modo nuovo, cercando di adattarci a modalità diverse di lavoro. Affronteremo tutto con la dovuta responsabilità", ha assicurato Bertolè, rivolgendo un pensiero "ai molti che come noi stanno ripartendo in presenza" e in particolare "ai bambini, alle bambine, ai ragazzi, alle ragazze e ai lavoratori della scuola, che ha sofferto così tanto in questi mesi". (segue) (Rem)