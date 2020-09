Milano: Consiglio comunale riprende in presenza con minuto di silenzio per vittime Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'intera generazione ha subito un duro colpo, ha sofferto, spesso in solitudine", ha ricordato il presidente dell'Aula, ringraziando gli operatori sanitari e sociali e citando le quasi 17mila vittime lombarde e le circa 2.000 milanesi della pandemia. "Con il momento di commemorazione e ricordo al campo 87 abbiamo voluto rappresentare la nostra vicinanza a chi ha sofferto così tanto", ha spiegato il presidente dell'Aula, che prima di dare il via al minuto di silenzio, ha sottolineato che "un secondo modo per onorare le vittime di questo periodo è cercare di capire quanto questa crisi ci possa insegnare sul modello di sviluppo: pensavamo che la tecnologia potesse risolvere tutto e metterci al riparo da ogni rischio, ma ora sappiamo che nel futuro potrebbero esserci choc improvvisi". "Con molta consapevolezza dobbiamo trovare insieme un nuovo modo di andare avanti e ripartire con grande fiducia e grande impegno", ha concluso Bertolè. (Rem)