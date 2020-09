Imprese: in Lombardia -15 per cento l'import-export nei primi sei mesi del 2020, da 132 a 112 miliardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Guardando i dati suddivisi per provincia, prevale Milano con 49,7 miliardi di scambi, -14 per cento, poi Torino e Roma con 14 miliardi, Vicenza e Verona con 12 miliardi, Bergamo, Brescia e Bologna con 11 miliardi. L'export è guidato dal settore manifatturiero, soprattutto da macchinari (33 miliardi in Italia di cui dieci miliardi in Lombardia), moda (21 miliardi di cui oltre 5 miliardi in Lombardia), metalli (22 miliardi di cui 8 miliardi in Lombardia), alimentare (19 miliardi di cui 4 miliardi in Emilia Romagna e 3 miliardi in Lombardia, Piemonte), mezzi di trasporto (19 miliardi di cui 3 miliardi in Piemonte e 3 miliardi in Lombardia). L'export, 201 miliardi per l'Italia, di cui 54 miliardi dalla Lombardia, raggiunge soprattutto l'Unione Europea (106 miliardi per il Paese). In particolare nel Paese si esporta verso la Germania con 27 miliardi, di cui 7 miliardi dalla Lombardia, la Francia con 21 miliardi di cui oltre 5 miliardi dalla Lombardia. L'export verso gli USA vale 20 miliardi, di cui circa 5 miliardi dalla Lombardia. Oltre 10 miliardi di esportazioni nazionali vanno in Svizzera e Regno Unito. (Com)