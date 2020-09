Ue: Lagarde (Bce), aiuti europei devono essere ancorati a politiche strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per dispiegare pienamente il loro potenziale, le iniziative dell'Ue contro la crisi del coronavirus “devono essere saldamente ancorate a efficaci politiche strutturali, concepite e attuate a livello nazionale”. È quanto affermato dalla presidente della Bce, Christine Lagarde, nel corso della conferenza stampa che ha tenuto al termine della riunione odierna del Consiglio direttivo dell'autorità monetaria europea. Durante l'incontro, è stato deciso di mantenere invariati i tassi di interesse e i programmi di acquisto di titoli della Bce. Secondo Lagarde, “politiche strutturali ben elaborate possono contribuire a una più rapida, più forte e più uniforme ripresa dalla crisi”. In tal modo, “si sostengono efficaci politiche monetarie nell'area dell'euro”. La presidente della Bce ha, infine, evidenziato: “Politiche strutturali mirate sono particolarmente importanti per rivitalizzare le nostre economie, con attenzione all'aumento degli investimenti in settori prioritari come la transizione ecologica e digitale". (Geb)