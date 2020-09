Donbass: Kiev chiede all'Ue di far pressioni su Mosca per rispetto degli accordi di Minsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino chiede all'Unione europea di far pressioni sulla Russia affinché rispetti gli accordi di Minsk e si impegni a costruire un processo di pacificazione nell'Ucraina orientale. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, nel corso di una conferenza stampa a Madrid tenuta insieme all'omologa spagnola, Arancha Gonzalez Laya. "Siamo convinti che oggi la Russia abbia le chiavi per la pace in Ucraina", ha detto Kuleba, aggiungendo che nei prossimi giorni si terrà un ulteriore incontro con i rappresentanti di Francia, Germania e Russia. (Res)