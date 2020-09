Lombardia: Verni (M5s), Centrodestra è un pericolo per ambiente e animali selvatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Spiace, ancora una volta, la solita scorretta strumentalizzazione del centrodestra del tema della tutela dell'ambiente e degli animali selvatici. L'atto sui valichi a tutela della fauna selvatica è diventato un favore ai cacciatori. Andava chiarito e ordinato, una volta per tutte, un settore non normato con l'obiettivo di preservare la fauna selvatica. Abbiamo provato, con due emendamenti, a ripristinare il testo per come era stato originariamente proposto dalla Giunta". Lo afferma Simone Verni, consigliere regionale del M5S Lombardia, commentando in una nota l'atto amministrativo approvato dal Consiglio regionale di regolamentazione del prelievo di fauna selvatica sui valichi. "Sostenere, come hanno fatto alcuni consiglieri - prosegue Verni - che i capanni di caccia tutelano l'ambiente non solo è falso,ma è anche contrario alle indicazioni ricevute dall'Europa e dal Governo. Quindi il prelievo di fauna e flora al di fuori di leggi e regole è un danno all'ambiente. Stupisce che la maggioranza contraddica il proprio assessore Rolfi e sostenga la linea portata avanti da alcuni consiglieri per giunta in conflitto d'interessi". "Non si trattava di punire i cacciatori - conclude il consigliere pentastellato - ma di implementare in Lombardia strumenti che attivamente preservano un patrimonio ambientale che appartiene a tutti i lombardi e che ne accresce l'attrattività turistica. Il centrodestra, ancora una volta, si rappresenta come un pericolo per l'ambiente e la fauna selvatica". (Com)