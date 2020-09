Credito: Lega, governo Conte nega ritardi su rimborsi a risparmiatori truffati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati della Lega in commissione Finanze denunciano l'"incredibile mistificazione della realtà" e in una nota spiegano: "Il governo Conte ha detto che non ci sono ritardi nei rimborsi ai risparmiatori truffati dalle banche. Questa la risposta alla nostra interrogazione presentata proprio per sollecitare l'esecutivo a procedere una buona volta con i ristori. La verità è un'altra: i soldi del Fondo indennizzo risparmiatori li ha messi la Lega quando era al governo; da quando gestiscono il Fir, i grillini non hanno rispettato le scadenze previste già dall'inizio di quest'anno; e i loro alleati del Pd hanno messo appena 100 milioni nella precedente versione. Altro che semplificazioni nei rimborsi. Azzeccagarbugli. Risultato: nonostante i tanti proclami, migliaia di cittadini non hanno ancora visto un solo centesimo. La Lega - concludono Massimo Bitonci, Gianluca Cantalamessa, Laura Cavandoli, Giulio Centemero, Silvia Covolo, Francesca Gerardi, Alberto Gusmeroli, Alessandro Pagano, Leonardo Tarantino - continuerà in ogni caso a dare battaglia in Parlamento finché i risparmiatori non saranno indennizzati". (Com)