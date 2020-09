Libia: conclusi colloqui Bouznika, intesa sulla divisione dei poteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colloquio tra i rappresentanti dell'Alto Consiglio di Stato libico (il "Senato" di Tripoli) e la Camera dei rappresentanti (il parlamento eletto nel 2014 che si riunisce a Tobruk, in Cirenaica) si sono conclusi oggi a Bouznika, in Marocco. Lo riferisce l'emittente televisiva "al Arabiya", con sede negli Emirati Arabi Uniti e di proprietà saudita. Secondo le prime informazioni diffuse dal sito web d'informazione libico "Al Wasat", è stato raggiunto un accordo sulla divisione dei poteri e in particolare sull'assegnazione di sette su dieci degli incarichi principali. I colloqui, che dovevano concludersi martedì scorso, 8 settembre, sono invece proseguiti per altri due giorni, con un accordo unanime sulla necessità di combattere la corruzione e porre fine alla divisione delle istituzioni libiche. (Lit)