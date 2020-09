Spagna: Casado (Pp), sconfitta premier su decreto eccedenze dei Comuni conferma la sua debolezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "storica sconfitta" del primo ministro della Spagna, Pedro Sanchez, al Congresso dei deputati di oggi "conferma la sua debolezza e la sua incapacità di raggiungere accordi". Lo ha affermato sul suo profilo Twitter il leader del Partito popolare (Pp), Pablo Casado, in riferimento alla bocciatura del decreto sul reinvestimento delle eccedenze dei comuni. "Dopo aver guidato la ribellione dei sindaci - ha aggiunto -, gli chiediamo di prendere le misure adeguate affinché i Consigli comunali possano utilizzare i loro risparmi per aiutare in questa crisi". Secondo la formula individuata dal governo, per aggirare l'impedimento giuridico, sancito Costituzione e dalla legge di stabilità di bilancio che impedisce alle amministrazioni locali di incorrere in deficit, queste ultime avrebbero potuto ceduto volontariamente parte dei 14 miliardi di eccedenze accumulate negli ultimi anni e l'esecutivo le avrebbe restituito sotto forma di trasferimento in due fasi. I primi 5 mila miliardi tra quest'anno ed il prossimo ed il resto nei prossimi 10 anni. In questo modo, sarebbe l'amministrazione centrale a generare il deficit invece delle amministrazioni locali. (Spm)