Bielorussia: Varhelyi, Ue a fianco dei manifestanti

- In Bielorussia, l'Unione europea sta mobilitando il suo sostegno "a coloro che stanno manifestando e stanno soffrendo per la violenza eccessiva della polizia". Lo ha detto il commissario europeo alle politiche di vicinato e ai negoziati sull'allargamento, Oliver Varhelyi, nella sua audizione alla Camera dei Deputati, in commissione Affari esteri. "Gli Stati membri stanno lavorando alle sanzioni verso coloro che hanno orchestrato la violenza poliziesca", ha detto. "C'è una escalation quotidiana nei confronti delle opposizioni e del consiglio di coordinamento nazionale che sta venendo cancellato", ha aggiunto. In Ucraina, "abbiamo aumentato del 49 per cento il commercio bilaterale", ha continuato Varhelyi che ha ricordato che "c'è ancora questo conflitto congelato" e che il paese "deve fare molto per garantire l'indipendenza della magistratura" e anche nei campi del dialogo e del rispetto delle minoranze e nel rafforzare l'indipendenza dei media.(Beb)