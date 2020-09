Speciale scuola: Municipio Roma X, nessun rinvio, si inizia il 14 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun rinvio. La Scuola dell'infanzia Argento Vivo di Dragona aprirà regolarmente lunedì prossimo, il 14 settembre". Lo afferma in una nota l'assessora alla Scuola del Municipio X Germana Paoletti. "Gli ingressi e le uscite - prosegue Paoletti - saranno scaglionati: la mattina dalle 8 alle 10 e il pomeriggio nella fascia 15.30/16.30. Per i nuovi iscritti si è pensato di farli entrare giovedì 17 così da consentire l'inserimento dei piccoli con la presenza delle mamme. Tutto come previsto dal decreto del Governo centrale e dal progetto 1/6 Argentovivo. Ed ancora, una cosa ci tengo a sottolinearla: anche la mensa partirà dal primo giorno ed anche per i nuovi iscritti che ne faranno richiesta". (Rer)