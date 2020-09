Speciale scuola: Cisl Roma Capitale Rieti, troppi nodi irrisolti per rientro in sicurezza nel Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A meno di 72 ore dalla riapertura delle scuole a Roma, Rieti e rispettive province, molti, troppi sono ancora i problemi irrisolti e i nodi da sciogliere: distanziamento, nuovi spazi didattici, sicurezza, sanificazioni, trasporti, copertura delle cattedre vacanti, tutela degli insegnanti e degli studenti in condizioni di fragilità. L'istruzione è un diritto costituzionalmente previsto e come tale va garantito ed esercitato nella piena tutela della salute e della sicurezza degli insegnanti, degli alunni e delle loro famiglie, del personale non docente". Lo scrive in una nota, Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale Rieti. (Com)