Lombardia: Rozza (Pd) a Bolognini, si vergogni e assegni i 12.602 alloggi aler sfitti

- “Con 12.602 alloggi sfitti l’assessore Bolognini può solo vergognarsi e se c’è un danno nei confronti dei lombardi è l’incapacità di questa Giunta di assegnare le case a chi ne ha bisogno. Insomma, basta poco per non pagare l’Imu”, è il commento di Carmela Rozza, consigliera regionale del Pd, alle parole del responsabile delle Politiche abitative di Regione Lombardia a proposito del pagamento dell’Imu per gli alloggi Aler sfitti. “È inutile che l’assessore ‘minacci’ di far ricadere le conseguenze dei costi di eventuali mancati servizi sugli inquilini: quello che va fatto, e glielo diciamo da tempo, è semplicemente di assegnare una volta per tutte migliaia di case ancora vuote, ribadiamo esattamente 12mila 602, come da dati forniti dalle singole Aler nel mese di luglio”, conclude Rozza. (Com)