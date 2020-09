Rieti: dirotta sul proprio conto un bonifico fatto da imprenditore, denunciato 21enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha dirottato sul proprio conto corrente un bonifico bancario che un imprenditore di Rieti aveva indirizzato ad un proprio creditore e, per questo, gli agenti del posto di polizia di Passo Corese hanno denunciato in stato di libertà un cittadino moldavo di 21 anni residente a Padova contestandogli il reato di frode informatica aggravata. Gli Agenti, dopo aver ricevuto la notizia che un imprenditore, residente in Sabina, aveva effettuato un bonifico di una cospicua somma di denaro, ma che tale somma non era stata mai ricevuta dal legittimo creditore, hanno avviato le indagini volte a verificare eventuali illeciti e recuperare la somma di denaro sparita dal circuito bancario. L'attività investigativa ha permesso di accertare che i 20mila Euro inviati dall'imprenditore sabino erano stati illecitamente dirottati su di un conto corrente bancario acceso, presso una filiale di Milano della IW Bank dal 21enne denunciato. La somma di denaro sottratta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. (Rer)