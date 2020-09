Balcani: Varhelyi (Ue), l'Italia svolge un ruolo fondamentale per le politiche di vicinato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fin dall'inizio questa Commissione europea ha rafforzato l'impegno verso i paesi vicini quale caratteristica prioritaria. Dobbiamo impegnarci energicamente per arrivare a pace e prosperità nei paesi vicini. E' alla base del nostro lavoro non solo nel nostro interesse, ma anche per la credibilità della Commissione e dell'Ue", ha continuato. "I Balcani occidentali sono i paesi che ci sono più vicini, totalmente circondati dai paesi dell'Ue, fanno parte dell'Europa. Non solo è a loro favore, ma anche a nostro favore questa intensificazione della politica di vicinato. Senza i Balcani occidentali non avremmo la sicurezza e la stabilità che abbiamo in Europa e forse neanche la prosperità che potremmo avere con loro", ha sottolineato. (Beb)