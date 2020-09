Giappone: presidenza Ldp, Suga supera Ishiba in un nuovo sondaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito liberaldemocratico eleggerà il nuovo presidente il 14 settembre e il vincitore dovrà poi essere votato come premier dalla Dieta, il parlamento, dove la coalizione di governo guidata dall’Ldp ha la maggioranza. Una sessione parlamentare straordinaria si terrà il 16 settembre. I tre candidati si sono dichiarati tutti favorevoli alla riforma della Costituzione, sebbene con delle differenze. Suga ha affermato che cercherà di riformare la rigida carta costituzionale pacifista (con la rinuncia alla guerra come diritto sovrano stabilita dall’Articolo 9) sulla base della proposta del 2018 in quattro punti, riguardanti le Forze di autodifesa, la riforma elettorale, l’espansione delle finalità dell’istruzione e l’ampliamento dei poteri emergenziali per il governo. Anche Kishida si è detto concorde a partire dalla base dei quattro punti. Ishiba, invece, ha suggerito di tornare al progetto di revisione di ampio respiro del 2012, volto a scrivere una costituzione “autonoma” priva dei condizionamenti derivanti dalla sconfitta nella Seconda guerra mondiale; inoltre, ha suggerito di aggiungere una clausola sui partiti politici al fine di rendere più trasparenti i loro processi decisionali e i loro finanziamenti. (segue) (Git)