Giappone: presidenza Ldp, Suga supera Ishiba in un nuovo sondaggio (5)

- L’Ldp, infatti, ha deciso di eleggere il nuovo presidente senza il voto della base. Di solito i candidati competono in campagne della durata di 12 giorni contendendosi i voti dei parlamentari e della base (788 in tutto), ma in una situazione di emergenza è possibile semplificare il processo. La situazione di emergenza in questo caso, come ha spiegato il presidente del Consiglio generale dell’Ldp, Shunichi Suzuki, è legata al fatto che il presidente nonché premier uscente Abe ha annunciato le dimissioni per motivi di salute, prima della scadenza del suo mandato e mentre è in corso l’epidemia. A votare saranno quindi 394 membri della Dieta e 141 delegati locali, tre per ogni prefettura. Tuttavia, in seguito alla richiesta giunta dalle divisioni prefettizie, ci saranno delle consultazioni a livello locale. (segue) (Git)