Giappone: presidenza Ldp, Suga supera Ishiba in un nuovo sondaggio (6)

- Suga, originario di Akita, è considerato un esperto nella gestione delle crisi e nella capacità di destreggiarsi con la burocrazia e ha contribuito alla costruzione di buone relazioni con Komeito, alleato di governo dell’Ldp. Secondo la stampa giapponese, ha il consenso del segretario generale del parito, Toshihiro Nikai, e della sua corrente, di 47 membri, e dell’ex segretario generale Hiroyuki Hosoda, cui fa capo la corrente più ampia, di 98 membri. Tra i suoi sostenitori ci sono anche Wataru Takeshita, ex presidente del Consiglio generale, e il ministro delle Finanze, Taro Aso, con le rispettive correnti, entrambe di 54 membri, e l’ex ministro della Terra Nobuteru Ishihara, col suo gruppo di undici membri. Anche Abe avrebbe espresso una preferenza per Suga, benché non abbia fatto nomi pubblicamente. Kishida guida una fazione con 47 membri, mentre quella di Ishiba ne ha 19. (segue) (Git)