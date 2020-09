Brasile: coronavirus, oltre mille decessi confermati nelle ultime 24 ore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di contagi e morti torna salire dopo che lo scorso 7 settembre il Brasile aveva registrato 310 nuovi decessi, dato giornaliero più basso da aprile e 10.273 nuovi casi, dato più basso dall'8 maggio. I numeri sembrano confermare un rallentamento della pandemia anche in Brasile. Secondo i dati della John Hopkins University il Brasile è sceso al terzo posto al mondo per numero di casi, dopo essere stato superato dall'India che ha raggiunto la seconda posizione dietro agli Stati Uniti. Il Brasile resta tuttavia il secondo paese per numero di morti dietro agli Usa, con oltre 128 mila morti, quasi il doppio di quelli registrati in India. (Brb)